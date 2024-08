Fico po majowym zamachu, w którym został poważnie ranny, doszedł już do siebie i z nową gorliwością realizuje swoje plany - pisze portal.

Zemsta i kontrola

Politico przytacza słowa Antona Spisaka z londyńskiego think tanku Centre for European Reform, że poza zemstą słowackiego premiera napędza chęć kontrolowania aparatu państwowego, tak aby przyszłość jego samego i współpracowników nie była zagrożona.

Fico rządził na Słowacji w latach 2006 do 2018 roku z wyjątkiem dwóch lat i został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska w następstwie zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego partnerki Martiny Kusznirovej. Do władzy wrócił pod koniec ubiegłego roku, tworząc koalicję z centrolewicową partią Głos (Hlas) oraz prawicową Słowacką Partia Narodową (SNS).

Konsternacja Komisji Europejskiej

Rząd Ficy zniszczył słowackiego nadawcę publicznego, zwalniając jego dyrektora i wywołując konsternację w Komisji Europejskiej co do niezależności mediów w swoim kraju - podkreśla Politico. Rządzący odrzucają krytykę i twierdzą, że chodzi im o obiektywne, bezstronne wiadomości, które nie są ani pro-, ani zbyt antyrządowe. Opozycja odpowiada, że władze dążą do "kontrolowania mediów albo ich zastraszenia".

Kontrowersyjne reformy

Politico zwraca też uwagę na kontrowersyjną reformę prawa karnego oraz zmiany w policji i przytacza opinię brytyjskiego pisarza John Kampfnera, który na łamach dziennika "The Guardian" ostrzegł, że Słowacja zmierza pełną parą w kierunku autorytaryzmu.

Portal napisał także o ministrze kultury Martinie Szimkoviczovej, która odwołała szefów Słowackiego Teatru Narodowego i Słowackiej Galerii Narodowej. W poniedziałek tysiące osób wzywały ją do dymisji podczas protestu. Przytoczył opinię uczestniczącej w proteście młodej nauczycielki, że atmosfera w kraju każe jej myśleć o latach komunizmu.