Wkroczenie Ukrainy na terytorium Rosji jest wynikiem antyrosyjskiej polityki konfrontacyjnej Stanów Zjednoczonych, która doprowadza sytuację na skraj trzeciej wojny światowej - podała agencja prasowa KCNA. W depeszy agencji stwierdzono, że Stany Zjednoczone przekazały prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu "astronomiczne" ilości śmiercionośnej broni.

Reklama

"Zdecydowanie potępiamy zbrojny atak"

"Zdecydowanie potępiamy zbrojny atak na terytorium Rosji dokonany przez marionetkowy reżim Zełenskiego pod kontrolą i przy wsparciu Stanów Zjednoczonych i Zachodu jako niewybaczalny akt agresji i terroru" - napisano w cytowanym przez KCNA oświadczeniu północnokoreańskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Korea Północna dostarcza Rosji amunicję

Pjongjang i Moskwa są sojusznikami od czasu powstania Korei Północnej po II wojnie światowej. Do zbliżenia między reżimowymi państwami doszło na tle rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę.

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy oskarżyli Koreę Północną o dostarczanie Rosji amunicji i pocisków na potrzeby wojny na Ukrainie. Minister obrony Korei Południowej Szin Won Sik ujawnił, że od czasu spotkania Kim-Putin we Władywostoku we wrześniu 2023 r. Seul wykrył co najmniej 10 tys. kontenerów wysyłanych z Korei Północnej do Rosji, które mogą pomieścić nawet 4,8 mln pocisków artyleryjskich podobnych do tych, których Putin użył podczas bombardowania Ukrainy.

W czerwcu podczas wizyty rosyjskiego dyktatora Władimira Putina w Pjongjangu oba kraje podpisały umowę o wzajemnej obronie. Na jej mocy obie strony mają "niezwłocznie" i "wszelkimi dostępnymi sposobami" udzielić sobie nawzajem wsparcia w przypadku agresji z zewnątrz. Czerwcowy traktat jeszcze bardziej podsycił obawy o kolejne dostawy. Opuszczając Pjongjang Putin zapowiedział, że "nie wyklucza" wysłania broni do Korei Północnej.

Reklama

Rosja ostrzeliwuje ukraińskie miasta północnokoreańskimi rakietami

W niedzielę nad ranem obrona powietrzna Ukrainy udaremniła rosyjski atak bronią balistyczną na Kijów, w którym "Rosjanie ponownie, po raz trzeci z rzędu, najprawdopodobniej użyli północnokoreańskich rakiet balistycznych typu KN-23" - napisały władze miasta.