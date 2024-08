"Odkryliśmy, że opublikowano filmy, na których muzyka zespołu ABBA była wykorzystywana podczas wydarzeń Trumpa, i zażądaliśmy, by takie wykorzystanie natychmiast zostało usunięte” – przekazała wytwórnia zespołu w rozmowie z gazetą "Svenska Dagbladet".

ABBA do Trumpa: Przestań używać naszej muzyki

"Universal Music Publishing AB i Polar Music International AB nie otrzymały żadnej prośby, więc nie wydano żadnej zgody ani licencji” – dodano.

Zespół ABBA, znany z takich hitów jak "The Winner Takes It All" czy "Money, Money, Money", stał się kolejną grupą artystów, którzy sprzeciwiają się politycznym wykorzystaniem swojej twórczości bez autoryzacji.

Nie tylko ABBA mówi "nie"

Wiele muzyków wyraziło sprzeciw wobec wykorzystywania ich twórczości przez Donalda Trumpa. Wcześniej podobne stanowisko zajęli m.in. Foo Fighters, Céline Dion czy Beyoncé.