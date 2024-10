We wrześniu z Rosji nielegalnie przesłano do Mołdawii ponad 15 mln dolarów na kupowanie głosów wyborców przed październikowymi wyborami – twierdzi mołdawska policja. Pieniądze trafiały do kraju przez pośredników, z rachunków bankowych w Rosji, a koordynacja działań odbywała się przez boty na Telegramie.