"Sytuacja operacyjna na kierunku Charkowa nie uległa znaczącym zmianom i pozostaje trudna. Ukraińskie Siły Obrony w dalszym ciągu powstrzymują atak rosyjskich sił okupacyjnych” – przekazała na Telegramie służba prasowa Zgrupowania Operacyjno-Taktycznego „Charków”.

Rosja wzmacnia swoje siły

Jak dodano wojska rosyjskie w Wowczansku i Hłybokim w obwodzie charkowskim uzupełniają skład osobowy wzmacniając swoje jednostki na wysuniętych pozycjach. Prowadzone są prace inżynieryjne, aby wysadzić w powietrze ukraińskie umocnienia.

Rzecznik prasowy brygady „Chartija” Gwardii Narodowej Ukrainy Wołodymyr Dehtariow powiedział w ukraińskiej telewizji, że w rejonie Wowczanska siły rosyjskie kopią tunele i podkładają miny. Regularnie stosują tę taktykę. Prawdopodobnie pasuje ona bardziej do walk w miastach i na przedmieściach niż w pasach leśnych. Rzeczywiście należy zauważyć, że potrafią kopać – zauważył rzecznik.

Według niego nawet bardzo aktywne bombardowania rosyjskich pozycji z dronów i artylerii nie zawsze dają oczekiwany efekt. I nadal musimy używać ludzi, piechoty, aby wykurzyć ich z tych dziur – powiedział Dehtariow.

Kupiansk na celowniku

Regularnie atakowany jest przez wojska rosyjskie Kupiansk, jedno z centrów logistycznych ukraińskiej armii w obwodzie charkowskim. Rosjanie próbują zniszczyć prawie wszystko w Kupiansku, miasto jest regularnie bombardowane - powiedział w niedzielę szef miejskiej administracji wojskowej Andrij Besedin.

Niestety, w Kupiansku dochodzi do znacznej liczby ataków bombowych i jeśli mówimy o stopniu zniszczeń tymi środkami, to jest on bardzo duży – zauważył Besedin w wywiadzie telewizyjnym.

Według niego Rosjanie zrzucają na centrum miasta bomby kierowane o masie 1500 kg. Lewy brzeg został już praktycznie zniszczony. Cała infrastruktura krytyczna, cała infrastruktura cywilna, która się tam znajdowała, została zniszczona przez wroga. I widzimy taktykę, że Rosjanie nie pozostawiają po sobie nic poza spaloną ziemią – dodał szef administracji wojskowej Kupianska.