Rutte szczególnie podkreślił znaczenie zagrożeń ze strony Rosji, która intensyfikuje swoje wydatki wojskowe, mając w planach zwiększenie wydatków na obronność do 7-8% PKB w 2025 roku. Z kolei Chiny, zdaniem Ruttego, rozwijają swoje siły zbrojne w szybkim tempie, planując zwiększenie liczby głowic nuklearnych z 200 w 2020 roku do ponad 1000 w 2030 roku. Sekretarz NATO zaznaczył również, że zarówno Rosja, jak i Chiny starają się osłabić wpływy Ameryki Północnej i Europy, co może mieć poważne konsekwencje dla globalnego porządku.

Potrzeba zmian w europejskim przemyśle obronnym

Rutte zwrócił również uwagę na konieczność zmian w europejskim przemyśle obronnym, który przez wiele lat był niedoinwestowany. W jego opinii, Rosja i Chiny odbudowują swoje siły zbrojne w znacznie szybszym tempie niż przewidywano. Sekretarz NATO zaapelował do państw członkowskich Sojuszu o składanie dużych zamówień i długoterminowych kontraktów z przemysłem obronnym, aby przyspieszyć produkcję nowoczesnego sprzętu wojskowego.

Inwestycje w obronność

Rutte podkreślił, że inwestowanie w przemysł obronny to inwestowanie w przyszłe bezpieczeństwo krajów NATO. Wezwał również obywateli, aby wywierali presję na banki i fundusze emerytalne, by te inwestowały w obronność. Zauważył, że wydatki na obronność są obecnie wyższe niż dekadę temu, ale nadal nie osiągnęły poziomu z czasów zimnej wojny. Jego zdaniem, jeśli teraz państwa NATO nie zwiększą nakładów na obronność, w przyszłości będą musiały ponieść znacznie wyższe koszty wojny.

Apel do obywateli i polityków

Na zakończenie swojego przemówienia Rutte zaapelował do obywateli państw członkowskich NATO, aby wyrazili gotowość do poświęceń w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przyszłości. Wzywał ich do wywierania presji na polityków, aby ci podjęli decyzje o zwiększeniu wydatków na obronność i inwestowaniu w nowoczesne technologie wojskowe.