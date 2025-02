Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha porównał działania Władimira Putina do decyzji, które zapadły podczas konferencji jałtańskiej w 1945 roku. We wtorkowym wpisie na platformie X podkreślił, że rosyjski przywódca dąży do nowego podziału świata na strefy wpływów, co stanowi zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa.