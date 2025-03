Biały Dom ogłosił w poniedziałek, że zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy - w tym znajdującą się w drodze do kraju i w magazynach w Polsce - "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.

Ile wytrzyma Ukraina bez pomocy wojskowej USA?

- Myślę, że Ukraina ma 'zapasy bezpieczeństwa' na około pół roku, nawet bez systemowego wsparcia ze strony USA, ale sytuacja stanie się teraz znacznie trudniejsza. Dlatego wszyscy – zespół prezydenta, Rada Najwyższa i nasza komisja – pracują nad znalezieniem sposobów na zastąpienie uzbrojenia, którego USA mogą już nie dostarczać - powiedział Fedir Wenisławski w rozmowie z portalem RBK-Ukraina.

Wenisławski, który jest również przewodniczącym podkomisji ds. bezpieczeństwa państwa, przekazał, że na zamkniętym posiedzeniu Komisji Rady Najwyższej ds. Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu omówiono negatywny scenariusz dotyczący możliwego wstrzymania pomocy wojskowej USA dla Ukrainy.

Ukraina ma problem. Tylko USA ma kluczową broń

- Nasz przemysł zbrojeniowy w ciągu trzech lat istotnie zwiększył swoje zdolności i jest w stanie znacząco zniwelować zagrożenia oraz ryzyka – zapewnił Wenisławski.

Jednocześnie przyznał, że niektóre rodzaje uzbrojenia, w tym systemy obrony przeciwlotniczej oraz precyzyjne wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet dalekiego zasięgu, mogą dostarczyć jedynie Stany Zjednoczone.

Obecnie priorytetem jest zapewnienie ukraińskim siłom obrony powietrznej wystarczającej liczby środków do odpierania ataków z powietrza oraz znalezienie możliwości zastąpienia amerykańskiego uzbrojenia o kluczowym znaczeniu.

Stany Zjednoczone wstrzymały pomoc wojskową dla Ukrainy

- Jeśli prezydent Ukrainy zadzwoni i przedstawi poważną propozycję, jak zamierza zaangażować się w proces pokojowy, możemy wrócić do rozmów - powiedział w poniedziałek wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla telewizji Fox News. Powiadomił również, że Stany Zjednoczone "już pracują" nad szczegółami dotyczącymi porozumienia z Rosjanami.