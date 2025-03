"To niezbyt mądre! Autodestrukcyjny podatek, który zaszkodzi tylko Polsce i jej relacjom z USA. Prezydent Trump również odpowie odwetem, jak i powinien zrobić. Odwołajcie podatek, aby uniknąć konsekwencji!" - napisał Thomas Rose na portalu X. Skomentował w ten sposób wpis Lewicy o zapowiedzi wprowadzenia podatku cyfrowego od technologicznych gigantów przez ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w Radiu ZET odpowiedział na słowa przyszłego ambasadora w Polsce. Jeszcze tu nie przyjechał i mówi: czegoś takiego nie możecie zrobić, bo Trumpowi się nie podoba. To jest chore. Nie zamierzam się wycofać-stwierdził.

Trump protestuje przeciwko działaniom UE

Prezydent USA Donald Trump oraz członkowie jego gabinetu w ostatnich tygodniach protestowali przeciwko nakładanym przez europejskie państwa podatkom cyfrowym oraz unijnym regulacjom i karom dla amerykańskich koncernów. Według nich to przykłady nieuczciwego traktowania Ameryki przez Unię Europejską.

Reklama

Thomas Rose w ostatnim czasie już zabierał głos w sprawie Polski na platformie X. Krytykował rząd premiera Donalda Tuska za grożenie aresztowaniem premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz chwalił prezydenta Andrzeja Dudę za przekonanie szefa rządu do zmiany decyzji. "Gratulacje dla Andrzeja Dudy za uniknięcie rozłamu w stosunkach USA-Polska i stając w obronie Polski, przekonując Donalda Tuska do cofnięcia tej okropnej decyzji" - napisał 9 stycznia.

Reklama

Plany wprowadzenia podatku cyfrowego

O planach wprowadzenia podatku cyfrowego powiedział PAP Biznes w poniedziałek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak zapowiedział, model podatku cyfrowego od przychodów lub zysków big techów zostanie zaprezentowany w ciągu najbliższych miesięcy, a środki, które zasiliłyby budżet z tytułu nowego podatku miałyby wesprzeć rozwój firm i startupów z sektora cyfrowo-technologicznego i media.

Mógłby on przetransferować zyski od potężnych globalnych korporacji, niezależnie od miejsca ich pochodzenia, do budżetu, a one później mogłyby pracować na rzecz rozwoju polskich firm technologicznych, wspierać polskie startup'y, deep tech, przedsiębiorstwa chmurowe czy tworzenie jakościowych treści przez media - wyjaśnił. Gawkowski podkreślił, że podobne podatki funkcjonują w 35 krajach, w tym m.in we Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii czy Kanadzie.

Kim jest Thomas Rose?

Thomas Rose urodził się w 1962 roku. Z wykształcenia jest historykiem i dziennikarzem. W latach 80. był reporterem japońskiej stacji telewizyjnej i napisał książkę "Big Miracle" ("Wielki cud") o operacji uwolnienia wielorybów spod arktycznego lodu. W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika "Jerusalem Post".

Obecnie Thomas Rose jest współgospodarzem konserwatywnego talk-show i podcastu Bauer&Rose Show w radiu satelitarnym SiriusXM. Media pisały o nim, że to "ognisty konserwatysta, zagorzały syjonista i ortodoksyjny Żyd". Jest też częstym komentatorem spraw dotyczących Izraela i Bliskiego Wschodu w mediach amerykańskich i izraelskich,