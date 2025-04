Zełenski ostrzega: Rosja szykuje "coś" na Białorusi

Tego lata Rosja coś tam przygotowuje, pod przykrywką ćwiczeń wojskowych - powiedział Zełenski, nie podając szczegółów ani nie przytaczając dowodów. Rosja i Białoruś zapowiedziały wspólne ćwiczenia wojskowe we wrześniu.

Prezydent Ukrainy wskazuje na Polskę

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że pod przykrywką takich ćwiczeń wojskowych zwykle zaczynają się nowe rosyjskie ataki. Ale gdzie tym razem? Nie wiem. Ukraina? Litwa? Polska? Nie daj Boże! Ale wszyscy musimy być przygotowani. Wszystkie nasze instytucje są otwarte na współpracę - podkreślił Zełenski.

Musimy być razem nie tylko politycznie, ale także w czysto praktycznym sensie, aby chronić się przed prawdziwymi wyzwaniami - dodał.

Zełenski o zawieszeniu broni

Cała Europa, a zwłaszcza nasz region graniczący z Rosją, powinna mówić jednym głosem. Wszyscy chcemy, aby Europa i Stany Zjednoczone pozostały silnymi partnerami. Wszyscy chcemy, aby ta wojna zakończyła się sprawiedliwie - bez żadnych nagród dla Putina, a zwłaszcza bez ani jednego kawałka ziemi. I wszyscy musimy utrzymywać presję na Rosję - każdy może zrobić, co w jego mocy, aby pomóc nam osiągnąć pełne i bezwarunkowe zawieszenie broni tak szybko, jak to możliwe - przynajmniej na 30 dni. To właśnie może położyć fundament pod prawdziwą, skuteczną dyplomację - zaznaczył Zełenski.

We wtorek po południu na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczęło się spotkanie liderów państw Inicjatywy Trójmorza, w którym udział bierze m.in. 12 prezydentów państw regionu. Obecny jest także sekretarz USA ds. energii Chris Wright.