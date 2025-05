Zagłuszarki jako zabezpieczenie konklawe

Tak zwane zagłuszarki to urządzenia elektroniczne, których celem działania jest uniemożliwienie funkcjonowania innych aparatów. W ten sposób zagwarantowany zostanie wymóg, by w miejscu wyboru papieża nie mogły działać żadne urządzenia rejestrujące i podsłuchowe.

Konstytucja Apostolska o ochronie tajemnicy wyboru papieża

We fragmencie Konstytucji Apostolskiej "Universi dominici gregis" na temat przebiegu konklawe i bezwzględnego wymogu zachowania jego tajemnicy Jan Paweł II napisał: "Aby kardynałowie elektorzy mogli uchronić się przed niedyskrecją innych osób oraz przed ewentualnymi podstępnymi próbami naruszenia niezależności ich sądu lub wolności decyzji, absolutnie zabraniam, aby pod jakimkolwiek pretekstem by wnoszone do miejsc, gdzie przebiegają czynności wyboru, lub by były używane - jeśli już się tam znajdują - jakiekolwiek urządzenia techniczne służące do nagrywania, odtwarzania oraz przekazywania głosu, obrazu albo tekstu".

Techniczne kontrole Kaplicy Sykstyńskiej przed konklawe

Specjalne kontrole techniczne, by upewnić się, że nie zainstalowano żadnego sprzętu w Kaplicy Sykstyńskiej, przeprowadzają tam eksperci.