Amerykański przywódca odpowiedział w ten sposób na pytanie o to, czy zamierza wszcząć śledztwo na temat zniszczenia gazociągów Nord Stream.

Trump zaskakuje wyznaniem o Nord Stream

Prawdopodobnie gdybym zapytał pewne osoby, byłbym w stanie ci powiedzieć (o tej sprawie) bez marnowania dużych pieniędzy na śledztwo. Ale myślę, że wielu ludzi wie, kto to wysadził - powiedział Trump. Dodał jednak, że to on jako pierwszy "wysadził" projekt, bo "nie pozwolił na jego budowę". Przywódca nawiązał w ten sposób do sankcji na Nord Stream, nałożonych podczas jego pierwszej kadencji prezydenckiej (2017-21).

Pytanie o gazociągi padło podczas ogłoszenia w Gabinecie Owalnym naboru (draftu) do futbolowej ligi NFL. Zadał je dziennikarz prorosyjskiego portalu ZeroHedge, który po raz pierwszy znalazł się w prezydenckim poolu.

Prezydent USA zauważył, że spadające ceny ropy naftowej - które osiągnęły poziom 55 dolarów za baryłkę - stawiają Amerykę "w dobrej pozycji", by zakończyć wojnę w Ukrainie.

"Trzydniowe zawieszenie broni"

Rosja chce się ułożyć, Ukraina chce się ułożyć, a gdybym nie był prezydentem, nikt by się nie układał - przekonywał Trump. Jak wiecie, prezydent Putin właśnie ogłosił trzydniowe zawieszenie broni, co nie brzmi jak zbyt wiele, ale to jest dużo, gdy się wie, skąd zaczynaliśmy - dodał, odnosząc się do propozycji Putina o zawieszeniu walk na czas obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Jak wynika z doniesień mediów, m.in. dziennika "Wall Street Journal", niemieccy śledczy, badający sprawę uszkodzenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i 2 w 2022 r., podejrzewają, że za akcję sabotażu odpowiedzialna jest grupa Ukraińców, a operację przeprowadzono na zlecenie ówczesnego naczelnego dowódcy ukraińskiej armii, gen. Wałerija Załużnego. Śledztwa w Danii i Szwecji zostały umorzone bez postawienia zarzutów, a dowody przekazane Niemcom, gdzie dochodzenie jeszcze się nie zakończyło.

Nord Stream to gazociąg, który biegnie przez Bałtyk z Rosji do Niemiec. W latach 2011-2022 był wykorzystywany do transportu gazu ziemnego. Składa się z dwóch projektów: Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Oba gazociągi zostały uszkodzone w wyniku eksplozji we wrześniu 2022 roku.

