Po godz. 18:00 z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym. Rozległy się dzwony bazyliki watykańskiej. Wiadomość o wyborze papieża wywołała entuzjazm kilkudziesięciu tysięcy ludzi na placu Świętego Piotra. Nowy papież został wybrany w czwartym głosowaniu.

Jego nominacja i awans na kardynała to ważny sygnał dla amerykańskiego Kościoła i potwierdzenie zaufania, jakim darzył go papież Franciszek.

Kim jest nowy papież?

Robert Prevost urodził się w 14 września 1955 r. 2 września 1978 wstąpił do zakonu św. Augustyna, natomiast profesję wieczystą złożył 29 sierpnia 1981. Święcenia prezbiteratu otrzymał 19 czerwca 1982 w Rzymie, których udzielił mu arcybiskup Jean Jadot, pro-przewodniczący Sekretariatu ds. Niechrześcijan. Przez wiele lat pracował w Peru m.in. jako prefekt w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 1999–2001 był prowincjałem amerykańskiej prowincji zakonnej. W latach 2001–2013 był przełożonym generalnym augustianów, a w kolejnych latach był wikariuszem prowincjalnym oraz dyrektorem formacyjnym w konwencie w Chicago.

Kardynał mianowany przez papieża Franciszka

W lipcu 2023 roku papież Franciszek mianował Roberta Prevosta prefektem Dykasterii ds. Biskupów. Jest to jedna z najważniejszych dykasterii w Kurii Rzymskiej, odpowiedzialna za przygotowywanie nominacji biskupów na całym świecie. Kilka miesięcy później, 30 września 2023 roku, papież Franciszek podniósł go do godności kardynała.

"Nominacja na kardynała to dla mnie ogromne zaskoczenie i wyraz zaufania ze strony papieża Franciszka" - powiedział kardynał Robert Prevost po nominacji, cytowany przez "Vatican News".