Nowacka przebywa w stolicy Belgii na spotkaniu unijnych ministrów edukacji. Jednym z głównych tematów rozmów jest wpływ dezinformacji na młodych ludzi. W rozmowie z dziennikarzami komentowała jednak również nastroje panujące w Polsce tuż przed głosowaniem.

Wiemy, że te wybory będą na żyletki. Więc ta debata, jak każda, jest wyzwaniem. Każda debata powoduje, że mobilizują się wszystkie sztaby. Jestem przekonana, że Rafał Trzaskowski wypadnie świetnie, bo też bardzo dużo pracuje — powiedziała, odnosząc się do zaplanowanej na poniedziałek wieczór debaty z udziałem wszystkich zarejestrowanych kandydatów.

Zaskakujący trend wśród wyborców. Nowacka ostrzega: Wybory będą na żyletki

Nowacka zaznaczyła, że choć wiele wskazuje na to, kto wejdzie do drugiej tury, to sposób głosowania w pierwszej może być zaskakujący.

Wydaje się, iż decyzja kto znajdzie się w drugiej turze, już zapadła — oceniła.

Zwróciła przy tym uwagę na zmieniające się strategie wyborcze obywateli.

Widoczna jest tendencja przenoszenia głosów na kandydatów, którzy mają mniejsze poparcie w sondażach. Wiele osób chce zagłosować w pierwszym ruchu na takich kandydatów, a potem w kolejnej turze opowiedzieć się już 'po tej stronie, w którą wierzą' - powiedziała.

Zdaniem szefowej MEN może to wynikać z większej intensywności kampanii, rosnącej świadomości obywateli, a także z powszechnego przekonania, że druga tura jest nieunikniona.

To jest bardzo ciekawy proces, bo do tej pory (wyborcy) raczej konsolidowali się wokół kandydatów większych, ale też myślę, że i ta debata, barwność tej kampanii, jej intensywność wpływała na takie decyzje. I poczucie też, że będzie druga tura, o czym my byliśmy przekonani od samego początku. Wyborcy są przekonani, że będzie druga tura - dodała.

Nowacka w Brukseli

W kontekście unijnych rozmów o dezinformacji, ministra wskazała na zagrożenia związane z manipulacją informacyjną, szczególnie w okresie wyborczym.

Widzimy, jak były manipulowane wybory w różnych krajach, a w Polsce przecież też za chwileczkę wybory prezydenckie. Stąd ta odporność na fake newsy jest dla nas też bardzo istotna, myślę, że też dla całej Unii - zaznaczyła.

Źródło: PAP