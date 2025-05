Prezydent Donald Trump ma otrzymać od władz Kataru bardzo luksusowy prezent. To samolot zwany "latającym pałacem" lub "podniebną fortecą". Okazała maszyna, która jest warta 400 mln dolarów, miałaby zastąpić Air Force One. Prezydent jest wniebowzięty, ale Demokraci wskazują, że to wszystko jest niezgodne z konstytucją USA.