Pokój w Ukrainie zależy od jednego spotkania? Trump zdradza szczegóły

Prezydent USA Donald Trump odniósł się w czwartek do nieobecności Władimira Putina w Turcji, gdzie miały się odbyć ukraińsko-rosyjskie rozmowy pokojowe. Powiedział, że nie dojdzie do postępów w negocjacjach dotyczących wojny przeciw Ukrainie, dopóki on sam nie spotka się z rosyjskim przywódcą.