Wbrew wcześniejszym doniesieniom izraelskich mediów, wiceprezydent USA J.D. Vance nie uda się we wtorek do Izraela — poinformował przedstawiciel administracji prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta miała nastąpić po zakończeniu podróży do Rzymu, jednak Biały Dom zapowiedział, że Vance wraca w poniedziałek do USA.