We wtorek w szkole w miejscowości Pirkkala, na przedmieściach Tampere na południu Finlandii, doszło do ataku nożownika. Sprawca, uczeń tej samej placówki, zranił trzy osoby, które trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawca opublikował "manifest" w internecie

Media donoszą, że domniemany sprawca, uczeń dziewiątej klasy, przed atakiem opublikował w internecie "manifest". Miał w nim zapowiedzieć, że zrani nożem dziewczyny, a następnie odda się w ręce policji. Policja na razie nie skomentowała tych doniesień ani nie podała więcej szczegółów na temat tożsamości sprawcy i ofiar.

Sprawca zatrzymany w pobliżu szkoły

Policja zadziałała błyskawicznie i zatrzymała nożownika około pół kilometra od szkoły, niedługo po zdarzeniu. Dzięki szybkiej interwencji udało się zapobiec dalszym zagrożeniom. Nożownik został ujęty przez policję około pół kilometra od szkoły.