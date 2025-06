- W rosnąco niebezpiecznym i podzielonym świecie Kanada musi zapewnić swoją suwerenność. Szybko zapewnimy nowe wyposażenie i technologie, budując możliwości naszego przemysłu obronnego i zrealizujemy nasze zobowiązania NATO w tym roku - powiedział Carney.

Kanada zwiększa wydatki na obronność. Już nie ufa Stanom Zjednoczonym

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Toronto Carney podkreślił, że od czasów drugiej wojny światowej Kanada utwierdzała swoją niezależność, budując własną tożsamość i nowe sojusze. - Oddaliliśmy się od Wielkiej Brytanii i zbliżyliśmy z USA (…) Pozostaliśmy u boku Amerykanów przez całą zimną wojnę i w kolejnych dziesięcioleciach, gdy USA odgrywały wiodącą rolę na światowej szachownicy. Dziś ta wiodąca rola odeszła w przeszłość - powiedział Carney.

Kanadyjska armia ma zwiększyć rekrutację i liczbę żołnierzy pozostających w służbie oraz zwiększyć przygotowanie operacyjne. Otrzyma na ten cel większe pieniądze, w tym na opiekę zdrowotną. Rząd zakupi dla armii nowe samoloty, pojazdy opancerzone, amunicję i zapewni wsparcie dla już rozpoczętych projektów. Będący już na wyposażeniu sprzęt będzie remontowany. W Arktyce zostaną zainstalowane nowe czujniki dna morskiego, zostaną też zaprojektowane i wyprodukowane nowe drony do patrolowania obszarów arktycznych. Kanadyjska Straż Przybrzeżna zostanie włączona w działania sił NATO – podano w komunikacie.

Jednocześnie rząd zapowiada rozbudowę kanadyjskiego przemysłu zbrojeniowego, a jednocześnie – inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji, cybertechnologii, technologii kwantowych i możliwości działania w przestrzeni kosmicznej. Infrastruktura cyfrowa ma zostać unowocześniona i lepiej zabezpieczona.

Sąsiad USA dołącza do wyścigu zbrojeń. Miliardy dolarów na zakupy

Kanadyjskie media podliczały, że wydatki na obronność wynoszące w 2024 r. 38,3 mld dolarów kanadyjskich wzrosną w 2025 roku do 53,4 mld dolarów, do których zostaną dodane zapowiedziane w poniedziałek nowe wydatki w łącznej wysokości 9,3 mld dolarów kanadyjskich.

W komunikacie prasowym zaznaczono, że Kanada przeznacza 2 mld dolarów na zakupy zbrojeniowe poza USA. W wywiadzie dla publicznego nadawcy CBC pod koniec maja Carney mówił, że chciałby, aby do 1 lipca Kanada dołączyła do programu dozbrajania Unii Europejskiej - ReArm Europe. O zamiarze dołączenia Kanady do ReArm Europe wspomniano w mowie tronowej, czyli expose rządu, odczytanym 27 maja w kanadyjskim parlamencie przez króla Karola III.

Kanada 51. stanem USA. Donald Trump potwierdził, że nie żartuje

Donald Trump już w trakcie kampanii wyborczej otwarcie mówił o aneksji Kanady. Po objęciu urzędu 47. prezydenta USA w grudniu wrócił do tematu, twierdząc, że Stany Zjednoczone "subsydiują Kanadę kwotą ponad 100 miliardów dolarów rocznie". "Wielu Kanadyjczyków chce, aby Kanada stała się 51. stanem. Potężnie zaoszczędziliby na podatkach i ochronie wojskowej. Uważam, że to świetny pomysł. 51. stan!" – pisał w mediach społecznościowych.