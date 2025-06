Putin miał potępić izraelski atak na Iran

Biały Dom na razie nie wydał oficjalnego komunikatu po rozmowie prezydenta Trumpa, który w sobotę obchodzi 79. urodziny, z Putinem. Doradca Kremla Jurij Uszakow powiadomił, że przywódcy rozmawiali przez telefon o konflikcie zbrojnym między Iranem i Izraelem. Putin miał potępić izraelski atak na Iran.

Rozmowa Trampa z Putinem trwała 50 minut

Trump i Putin nie wykluczyli powrotu do rozmów na temat irańskiego programu nuklearnego. Przywódca Rosji miał też potwierdzić gotowość do kontynuowania negocjacji z Ukrainą. Według Uszakowa rozmowa trwała ok. 50 minut.

Poprzednio Trump i Putin rozmawiali 4 czerwca

Poprzednio informowano o rozmowie Trumpa i Putina 4 czerwca. Wtedy prezydent USA powiadomił, że jego rosyjski odpowiednik powiedział mu, iż "będzie musiał odpowiedzieć" na ukraiński atak na lotniska wojskowe w Rosji, na których - według władz w Kijowie - zniszczono bądź uszkodzono 41 samolotów.

Dla Teheranu negocjacje nie mają sensu

Tymczasem MSZ Omanu poinformowało w sobotę o odwołaniu zaplanowanej na niedzielę kolejnej rudny rozmów między USA a Iranem o porozumieniu nuklearnym. Teheran przekazał, że po rozpoczęciu izraelskich ataków negocjacje nie mają sensu. Waszyngton sygnalizował, że chce kontynuować rozmowy.

Nie dojdzie do rozmów, które miały się odbyć w niedzielę w Maskacie, ale "dyplomacja i dialog pozostają jedyną drogą do trwałego pokoju" - oświadczył w serwisie X minister spraw zagranicznych Omanu Badr al-Busaidi.

Trump chce uniemożliwić Iranowi zbudowania broni atomowej

USA od połowy kwietnia prowadziły z Iranem negocjacje o porozumieniu nuklearnym, które miałoby ograniczyć program atomowy tego państwa w zamian za zniesienie części sankcji. Prezydent Donald Trump podkreślał, że głównym celem USA jest uniemożliwienie Iranowi zbudowania broni atomowej. Wielokrotnie groził konsekwencjami militarnymi i gospodarczymi, jeżeli Teheran odrzuci porozumienie, ale podkreślał, że woli rozwiązanie dyplomatyczne.

Dotychczas odbyło się pięć rund negocjacji, w których pośredniczył Oman. Media informowały, że stanowiska stron wydają się trudne do pogodzenia. Iran odrzucał żądanie USA, by zaprzestał wzbogacania uranu. Izrael rozpoczął w piątek zmasowane ataki na Iran, oskarżając to państwo o przyspieszenie prac na produkcją broni atomowej.