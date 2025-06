Szef niemieckiego rządu, wypowiadając się podczas berlińskiego Dnia Przemysłu, wyraził pogląd, że w przypadku Iranu "nie było opcji, by pozostawić sytuację bez zmian".

Nie mam powodów, by krytykować Izrael za to, co zaczął tydzień temu, czy Amerykę za to, co zrobiła w weekend - oświadczył Merz.

Zdaniem chadeckiego polityka istnieją dowody na to, że Iran próbował uzyskać broń nuklearną.

W nocy z soboty na niedzielę USA zaatakowały trzy irańskie zakłady wzbogacania uranu - w Fordo, Natanz i Isfahanie. Stany Zjednoczone przyłączyły się tym samym do prowadzonej od 13 czerwca izraelskiej ofensywy przeciwko Iranowi, której deklarowanym celem jest zniszczenie programu atomowego tego państwa.

W niedzielę, we wspólnym oświadczeniu, Merz - wraz z brytyjskim premierem Keirem Starmerem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem - wezwał władze Iranu do powstrzymania się od działań, które mogłyby jeszcze bardziej zdestabilizować region Bliskiego Wschodu po nocnych atakach USA na irańskie obiekty nuklearne.

Czas na obowiązkową służbę wojskową? Merz ostrzega: wojna z Rosją może potrwać

W przeddzień szczytu NATO w Hadze Merz wypowiedział się też na temat zbrojeń. Wezwał Europę do zwiększenia inwestycji w obronność, co - w jego ocenie - doprowadzi kontynent do uniezależnienia się od USA. Wtedy nie powinny już więcej pojawiać się zastrzeżenia, że "Europa jedzie na gapę" - podkreślił szef niemieckiego rządu.

Kanclerz wyraził także opinię, że wojna Ukrainy z Rosją może jeszcze potrwać. Dlatego konieczna jest wytrwałość nie tylko militarna, ale przede wszystkim polityczna - oznajmił. W tym kontekście wskazał m.in. na zwiększone ryzyko ataków sabotażowych oraz cyberataków.

Merz powiedział, że prawdopodobne jest, iż konieczne będzie przywrócenie w Niemczech obowiązkowej służby wojskowej. Bundeswehra musi wrócić do centrum (zainteresowania) naszego społeczeństwa - zaapelował kanclerz. Zawieszenie obowiązkowej służby wojskowej w 2011 r. nazwał błędem, ale jednocześnie przyznał, że "nie ma powrotu do takiej formy (tej służby), jak w przeszłości - dodał.