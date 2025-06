Chciałbym zobaczyć porozumienie z Rosją - powiedział, odnosząc się do wojny w Ukrainie. Jak wiecie, Władimir zadzwonił do mnie. Powiedział: czy mogę ci pomóc z Iranem? Powiedziałem, że nie, nie potrzebuję pomocy z Iranem. Potrzebuję pomocy z tobą. I mam nadzieję, że zawrzemy porozumienie z Rosją, bo to hańba. Sześć tysięcy żołnierzy zginęło w ubiegłym tygodni - podkreślił prezydent USA, cytowany przez FOX News.

Nie Iran, tylko Ukraina?! Trump twardo do Putina

Trump powiedział też dziennikarzom na pokładzie Air Force One, że art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego może być "definiowany na różne sposoby" - przekazała agencja AFP.

W drodze na szczyt Sojuszu w Hadze Trump nadal koncentruje się na utrzymaniu łamanego przez obie strony zawieszenia broni w wojnie między Izraelem a Iranem - podała AP. Prezydent USA miał skupić się podczas szczytu NATO na podniesieniu wymaganych nakładów państw sojuszniczych na obronę do 5 proc. PKB, ale pogwałcenie rozejmu między Iranem i Izraelem z pewnością stanie się dominującym tematem dyskusji w Hadze - podkreśliła agencja AP.

Trump, który wzywa sojuszników z NATO do zwiększenia wydatków na obronność, przyznał, że Hiszpania "jest problemem", jeśli chodzi o tę kwestię. Kraj ten w ostatnich miesiącach bardzo niechętnie podchodził do propozycji przeznaczania 5 proc. PKB na obronność. Hiszpański premier Pedro Sanchez był za to konsekwentnie krytykowany przez Waszyngton.

Prezydent zapewnił w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, że nie chce zmiany reżimu w Iranie, ponieważ mogłoby do doprowadzić do chaosu - podała agencja Reutera.

Zaledwie dwa dni wcześniej, w niedzielę, prezydent zamieścił w sieci społecznościowej Truth Social wpis, w którym sugerował, że Iran potrzebuje zmiany na szczycie władzy. "Używanie terminu 'zmiana reżimu' nie jest politycznie poprawne, ale jeśli obecny reżim irański nie jest w stanie UCZYNIĆ IRANU ZNOWU WIELKIM, to dlaczego nie miałoby dojść do zmiany reżimu??? MIGA!!! - napisał Trump, używając skrótu oznaczającego "uczyńmy Iran znowu wielkim".

W drodze do Hagi Trump zamieścił też serię wpisów w Truth Social. Wyraził przekonanie, że szczyt w NATO będzie "dużo spokojniejszym okresem niż ten, przez który przeszedł w związku z Izraelem i Iranem". Dodał, że nie może się doczekać spotkania z europejskimi przyjaciółmi. "Mam nadzieję, że dużo uda się nam osiągnąć!" - podkreślił.

W kolejnym wpisie zaznaczył, że "Chiny mogą teraz nadal kupować ropę z Iranu". "Mam nadzieję, że będą też kupować dużo od USA" - dodał.

Dwudniowy szczyt NATO rozpoczyna się we wtorek w Hadze. Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte ma na nim przedstawić państwom członkowskim propozycję przeznaczania 5 proc. PKB na obronność, w tym 3,5 proc. na podstawowe wydatki obronne oraz 1,5 proc. na inwestycje infrastrukturalne i przemysłowe związane z bezpieczeństwem.