Pożar na popularnej greckiej wyspie

35-letnia sprzątaczka została aresztowana w Grecji w związku z niszczycielskimi pożarami, które w tym tygodniu spustoszyły wyspę Chios. Jak podały władze, przyczyną pożarów, które strawiły ponad 4450 hektarów wyspy, miało być palenie papierosów. "Paliła” – powiedział Vassilis Vathrakoyiannis, rzecznik Helleńskiej Straży Pożarnej. Aresztowana to obywatelka Gruzji.

Pięć pożarów, z których pierwszy wybuchł w niedzielę, pochłonęło łącznie ponad 4450 hektarów wyspy. Komunikat prasowy straży pożarnej informował o aresztowaniu cudzoziemki na północy wyspy, w pobliżu miejsca, gdzie w poniedziałek wybuchł ostatni z pożarów.

Ewakuacja ludności

Pożary doszczętnie spaliły ogromne połacie lasów na wyspie, zmuszając do ewakuacji ponad tuzina wiosek. Strażacy z całego kraju zostali przetransportowani na wyspę samolotami i promami, aby walczyć z żywiołem; ostatecznie rozmieszczono ich ponad 400. W miarę zbliżania się greckiego sezonu pożarów lasów, ogień na Chios stanowi przypomnienie o ponurej rzeczywistości dla tego narodu, gdzie wściekłe pożary stały się regularnym elementem życia, zwłaszcza w miarę jak zmiany klimatyczne sprawiają, że kraj staje się gorętszy i bardziej suchy.

Chios- jedna z największych wysp na Morzy Egejskim

Chios to jedna z największych wysp na Morzu Egejskim, znana z drzew mastyksowych produkujących żywicę, które prawie nigdzie indziej na świecie nie rosną. Wykorzystywane do produkcji leków, kosmetyków i alkoholi, drzewa te są kluczowym motorem lokalnej gospodarki i atrakcją turystyczną. Choć nie jest tak popularna jak niektóre inne greckie wyspy, Chios odnotowuje napływ turystów w miesiącach letnich, co jest również szczytem sezonu pożarów lasów.

Podejrzane okoliczności

Wkrótce po tym, jak pożary zaczęły się rozprzestrzeniać w niedzielę, urzędnicy straży pożarnej skierowali śledczych z Dyrekcji ds. Zwalczania Przestępstw Podpaleń. Zakres pożarów i ich obecność w wielu, niezwiązanych ze sobą obszarach wyspy, sugerowały urzędnikom, że nie zaczęły się one w sposób naturalny.

Nie będziemy się ukrywać za słowami: Kiedy pożary wybuchają jednocześnie w tak rozproszonych miejscach, musimy mówić o podejrzanej działalności – powiedział Giannis Kefalogiannis, Minister ds. Kryzysu Klimatycznego i Ochrony Ludności, w oświadczeniu.