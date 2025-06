Władimir Putin nie ukrywał, że osiągnięcie porozumienia będzie trudne. Jak można się było spodziewać, są to dwa absolutnie przeciwstawne memoranda, ale negocjacje są organizowane i prowadzone w celu znalezienia sposobów na zbliżenie stanowisk – powiedział Putin.

Zapowiedział zorganizowanie trzeciej rundy rozmów, choć dokładna data nie jest jeszcze ustalona. Miejscem spotkania może być ponownie Turcja, a Putin liczy na wsparcie prezydenta Erdogana. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy na to gotowi, musimy uzgodnić miejsce i czas. Mam nadzieję, że prezydent Republiki Tureckiej Recep Erdogan pozostanie przy swoim stanowisku w sprawie poparcia tego procesu - oznajmił rosyjski przywódca.

Putin proponuje zwrot ciał żołnierzy

W geście dobrej woli Putin zadeklarował gotowość zwrócenia Ukrainie ciał 3 tysięcy żołnierzy ukraińskich, którzy polegli w walce z Rosją. Ten komunikat pojawił się w kontekście trwających wymian jeńców wojennych.

Ostatnia wymiana jeńców miała miejsce w czwartek. Jak poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, do kraju wrócili ukraińscy żołnierze, którzy byli w niewoli od 2022 roku.

Do tej pory obie delegacje spotkały się dwukrotnie w Stambule (16 maja i 2 czerwca), co doprowadziło do wymian jeńców i zwrotu ciał, ale nie do konkretnych ustaleń pokojowych.

Stabilizacja relacji z USA? Putin chwali Trumpa

W innej części konferencji prasowej Putin skomentował relacje Rosji z USA. Rosyjski przywódca stwierdził, że dzięki wysiłkom prezydenta USA Donalda Trumpa, relacje między Rosją a Stanami Zjednoczonymi zaczynają się stabilizować. Putin wyraził "wielki szacunek" dla Trumpa i gotowość do spotkania.