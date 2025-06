Julia Nawalna, wdowa po zmarłym rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym, mocno uderza w reżim Władimira Putina. Podczas swojej wizyty w Finlandii oświadczyła, że nie pragnie śmierci rosyjskiego prezydenta, lecz sprawiedliwości. "Nie chcę śmierci Putina. Powinien trafić pod sąd i do więzienia, jednak nie gdzieś w Europie z dobrymi warunkami, tylko do takiego jak w Rosji, gdzie przebywał mój mąż Aleksiej oraz inni więźniowie polityczni. Żeby mógł zobaczyć, jak to wygląda" – powiedziała Nawalna.