W opublikowanych przez amerykański magazyn "The New Yorker" fragmentach więziennego dziennika Aleksieja Nawalnego, rosyjski opozycjonista zmarły w łagrze, ujawnia, że zdawał sobie sprawę z możliwości otrucia w więzieniu i tego, że najprawdopodobniej nigdy nie odzyska wolności. Mimo tej wiedzy, Nawalny pozostał wierny swoim przekonaniom i ideom. Publikacja dziennika to zapowiedź nadchodzącej książki, która ukaże się 22 października i będzie dostępna również w języku rosyjskim.