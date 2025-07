Walka Donalda Trumpa z imigrantami w USA, którzy mają niejasny status prawny, to było jeden z głównych haseł jego kampanii prezydenckiej. Po zaprzysiężeniu ruszył do dzieła. Trwa polowanie na nielegalnych imigrantów.

Protesty przeciwko polityce wobec imigrantów

Sposób walki administracji Donalda Trumpa z nieudokumentowaną migracją budzi wielki sprzeciw i masowe protesty oraz zamieszki na ulicach amerykańskich miast. Kontrowersyjne działania administracji Trumpa dotykają również imigrantów, będących legalnie na terenie USA. Ostatnio pojawiły się też informacje, że część naturalizowanych Amerykanów może nawet stracić swoje obywatelstwo - aby jednak do tego doszło, urzędnicy muszą udowodnić, że danej osobie brak "dobrego charakteru moralnego". Jest to jednak kwestia subiektywna i mało klarowna.

"Trump hipokryta"

Wielu Amerykanów wytyka Trumpowi w tym kontekście hipokryzję i brak konsekwencji. Dlatego też stworzono petycję skierowaną do amerykańskiego rządu, w której ludzie domagają się deportacji Melanii Trump, jej rodziców i syna Barrona Trumpa. Petycję zamieszczono na platformie MoveOn, a podpisów pod nią regularnie przybywa - zwłaszcza odkąd o inicjatywie zaczęły wspominać media. "Należy to zrobić, aby pokazać, że nie jest to kwestia faworyzowania. Skoro naprawdę chodzi o bezpieczeństwo narodowe, Melania musi odejść!" - uzasadnia cel petycji jej autorka.

"Melania, jej syn i rodzice do deportacji"

"Uważam, że sprawiedliwe będzie, jeśli Melania i jej rodzice znajdą się na pierwszym statku, który wypłynie [z USA]. Barron również powinien zostać zmuszony do wyjazdu, ponieważ wiemy, że matka jego matki urodziła się w innym kraju. To część kryteriów, które wprowadza Trump. Matka twojej matki musi urodzić się w Stanach Zjednoczonych, a wiemy, że matka Melanii urodziła się gdzie indziej. Jeśli jest to dobre dla jednej osoby, jest też dobre dla wszystkich. Nie powinno być żadnych wyjątków!" - pisze autorka inicjatywy.

Donald Trump też jest synem imigrantów

Donald Trump jest synem imigrantów - jego ojciec urodził się w Bawarii, matka - w Szkocji. Ponadto jest mężem pochodzącej ze Słowenii Melanii Trump, która przyszła na świat w miejscowości Nove Mesto, leżącej jeszcze wówczas na terenie byłej Jugosławii. Co więcej, jego pierwsza żona, Ivana urodziła się się w czeskim Gottwaldovie. Donald Trump wielokrotnie mówił w wywiadach, że ojciec kazał mu kłamać na temat pochodzenia swojej rodziny.

Melania Trump do dotkniętych powodzą w Teksasie - wielka krytyka

Teksas dotknęła katastrofalna powódź. Zginęło co najmniej 80 osób, w tym 28 dzieci. "Moje serce jest z rodzicami z Teksasu w tym trudnym czasie. Myślę o was i ślę modlitwy o siłę, pocieszenie i wytrzymałość" - napisała Melania Trump w mediach społecznościowych. Spadła na nią lawina krytyki. "A co z osobami bezdzietnymi? Albo samotnymi matkami? Rozwiedzionymi ojcami? Sierotami lub przesiedlonymi dziećmi?; Dlaczego jeszcze nie zostałaś deportowana?; Popierałbym wysłanie im pomocy, ale to byłby socjalizm…; Nic nie zawodzi tak jak modlitwa. Wyślij pomoc humanitarną; - napisali internauci pod postem pierwszej damy.