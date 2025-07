Kapsuła Dragon - widowiskowy powrót na Ziemię zakończony sukcesem

Transmisja pokazała wszystkie kluczowe momenty operacji: wejście w atmosferę, rozłożenie spadochronów, bezpieczne wodowanie oraz akcję zespołu ratunkowego SpaceX.

Reklama

Kapsuła Dragon live - lądowanie. Pełny zapis

Trwa ładowanie wpisu

Tak wyglądał powrót kapsuły Dragon na Ziemię – harmonogram (czas polski – CEST)

10:30 - rozpoczęcie transmisji na NASA+ i YouTube. Komentarze ekspertów, przygotowania.

10:45–11:00 - manewr deorbitacyjny (deorbit burn) – początek zejścia w kierunku Ziemi.

11:00–11:15 - wejście w atmosferę – moment największego nagrzania kapsuły, utrata łączności.

11:30–11:45 - splashdown – wodowanie kapsuły na Oceanie Spokojnym.

Po 12:00 - zespół ratunkowy SpaceX podjął kapsułę z wody.

Powrót kapsuły Dragon 15.07.2025?

Dzisiejszy powrót kapsuły Dragon to historyczne wydarzenie także dla Polski. To pierwszy taki powrót z udziałem Polaka. Sławosz Uznański-Wiśniewski dołączył tym samym do grona nielicznych Europejczyków, którzy odbyli załogowy lot w ramach komercyjnej misji kosmicznej.