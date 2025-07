Szef MSZ Radosław Sikorski, odniósł się do wypowiedzi dowódcy wojsk NATO w Europie gen. Alexusa Grynkewicha, który powiedział, że USA i UE mają 1,5 roku na przygotowanie się do możliwej wojny z Chinami i Rosją. To oznacza, że musimy przyspieszyć nasze programy zbrojeniowe – powiedział Sikorski.