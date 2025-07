Polski paszport pnie się w górę

W świecie podróży paszport to znacznie więcej niż tylko dokument tożsamości - to symbol siły dyplomatycznej kraju i jego międzynarodowych relacji. Co roku londyńska firma Henley, globalny lider w dziedzinie doradztwa migracyjnego, publikuje swój prestiżowy Henley Passport Index, który ocenia "potęgę" paszportów na podstawie liczby krajów, do których ich posiadacze mogą podróżować bez wizy. Najnowsze dane z 2025 roku przynoszą zaskakujące wieści, szczególnie dla Polski i Stanów Zjednoczonych.

Co z USA?

Dla Polaków to świetna wiadomość. Polski paszport w 2025 roku zajął wysokiesiódme miejsce w globalnym rankingu, umożliwiając bezwizowy wjazd do aż 185 państw. Co więcej, ten wynik jest dzielony z paszportami tak potężnych krajów jak Australia, Czechy, Węgry i Malta. To imponujący skok w górę, biorąc pod uwagę, że jeszcze dekadę temu polski paszport dawał bezwizowy dostęp do 114 krajów, plasując się na dziewiątej pozycji, a w 2010 roku po raz pierwszy wszedł do pierwszej dziesiątki.

Tymczasem, po drugiej stronie Atlantyku, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Amerykański paszport, który jeszcze w 2014 roku był uznawany za najpotężniejszy na świecie, systematycznie traci na wartości. W tym roku spadł na dziesiąte miejsce, umożliwiając bezwizowy wjazd do zaledwie 182 krajów. Tę pozycję USA dzieli z Islandią i Litwą. CBS News podkreśla, że Stany Zjednoczone stoją na progu wypadnięcia z pierwszej dziesiątki rankingu po raz pierwszy w jego 20-letniej historii.

Singapur na szczycie, co z resztą świata?

Na samym szczycie rankingu niepodzielnie króluje Singapur, którego obywatele mogą cieszyć się bezwizowym dostępem do imponujących 193 krajów. Drugie miejsce należy do Japonii i Korei Południowej, z wynikiem 190 państw. W czołówce dominują również kraje europejskie:

3. miejsce: Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Hiszpania (189 krajów)

(189 krajów) 4. miejsce: Austria, Belgia, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Szwecja (188 krajów)

(188 krajów) 5. miejsce: Grecja, Nowa Zelandia, Szwajcaria (187 krajów)

(187 krajów) 6. miejsce: Wielka Brytania (186 krajów)

Co ciekawe, na ósmej pozycji, obok Kanady i Estonii, znalazły się Zjednoczone Emiraty Arabskie (184 kraje). Na samym dole rankingu, z dostępem do zaledwie 25 krajów, niestety plasuje się Afganistan.

Paszport jako odzwierciedlenie wpływów

Jak podkreślają twórcy raportu Henley & Partners, paszport to dziś nie tylko dokument umożliwiający przekraczanie granic. Jest on odzwierciedleniem siły dyplomatycznych wpływów danego kraju i jego międzynarodowych relacji. Spadek pozycji USA, zdaniem ekspertów, może być związany z ich "wycofywaniem się za bardziej restrykcyjne polityki wjazdu". Z kolei kraje, które aktywnie negocjują umowy o zniesieniu wiz i pielęgnują wzajemne porozumienia, konsekwentnie pną się w górę.