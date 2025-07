Gazap: Najpotężniejsza bomba niejądrowa

Turcja ogłosiła rozwój swojej najpotężniejszej konwencjonalnej bomby lotniczej niezawierającej ładunku nuklearnego – Gazap. Ważąca imponujące 970 kg, ta bomba została zaprojektowana z myślą o maksymalnej efektywności. Jej kluczową cechą jest zdolność do rozpraszania odłamków z niespotykaną precyzją - aż 10,16 fragmentów na metr.

Reklama

Bomba Gazap jest w pełni kompatybilna z myśliwcami F-16, co natychmiastowo wzmacnia zdolności uderzeniowe tureckiego lotnictwa. Jej zwiększony promień rażenia i ogromna siła uderzenia sprawiają, że stanowi ona realne zagrożenie dla przeciwnika. Centrum badawczo-rozwojowe tureckiego Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiedzialne za jej powstanie, wyraźnie stawia na innowacje, które mają dać Turcji przewagę strategiczną.

NEB-2 Ghost: "Pogromca bunkrów"

Równocześnie z bombą Gazap, Turcja zaprezentowała NEB-2 Ghost - nową generację bomby do niszczenia bunkrów. Ten ważący również 970 kilogramów pocisk jest już okrzyknięty mianem "najlepszej bomby do niszczenia bunkrów w tej dziedzinie". NEB-2 Ghost została specjalnie zaprojektowana do penetracji wzmocnionych celów betonowych, co czyni ją idealnym narzędziem do eliminowania silnie ufortyfikowanych pozycji. Podobnie jak Gazap, może być używana z pokładów F-16.

Wstrząsający test, podczas którego NEB-2 została zrzucona na wyspę, pokazał jej niszczycielską moc. Bomba spenetrowała grunt na głębokość 90 metrów, wywołując osuwania się ziemi, wycieki gazu i niszczenie formacji skalnych na wyspie o średnicy 160 metrów. Co więcej, oficjalne źródła TRT ujawniły, że wydłużenie czasu detonacji z typowych 25 milisekund do 240 milisekund znacząco zwiększyło jej destrukcyjną siłę.

Reklama

Tayfun Block 4: Pierwszy taki hipersoniczny pocisk

Najbardziej spektakularnym punktem tureckich innowacji jest jednak debiut Tayfuna Block 4 - pierwszego hipersonicznego pocisku balistycznego wyprodukowanego w Turcji. Ten pocisk to hipersoniczna wersja sprawdzonego Tayfuna, najdłuższego zasięgu rodzimej produkcji pocisku balistycznego Ankary.

Opracowany przez tureckiego producenta obronnego Roketsan, Tayfun Block 4 to prawdziwy gigant: mierzy 6,5 metra długości i waży 2300 kilogramów. Według Turkey Today, jego deklarowany zasięg to 800 kilometrów.