We wtorek w pobliżu Lipska doszło do katastrofy śmigłowca Bundeswehry. Maszyna runęła do rzeki Mulde. Trwa intensywna akcja ratunkowa, a służby poszukują zaginionego pilota. Wrak helikoptera unosi się na wodzie, a obszar wokół miejsca zdarzenia jest zamknięty.