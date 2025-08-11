Dwaj polscy wspinacze spadli z trasy Drogi Martina w kierunku Lawinowej Przełączki. W wyniku upadku 41-letni Polak zginął na miejscu. Drugi, 46-letni mężczyzna, doznał poważnych obrażeń nogi i został przetransportowany helikopterem do szpitala w Popradzie.

Droga Martina to jedna z tras prowadzących na Gerlach. Szczyt, liczący 2655 m n.p.m., nie jest oznakowany szlakami turystycznymi. Można na niego wchodzić tylko w towarzystwie wykwalifikowanych przewodników.

Ostrzeżenia ratowników

Słowaccy ratownicy z Horskiej Zachrannej Służby apelują o rozważne planowanie górskich wypraw i nieprzecenianie swoich sił. Dzień wcześniej, na tej samej trasie, HZS ewakuowała dwóch innych Polaków, którzy po załamaniu pogody utknęli w górach na noc. Mimo panującej słonecznej i ciepłej pogody, góry pozostają niebezpieczne, a wyprawy wymagają odpowiedniego przygotowania.