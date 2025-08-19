Wojska NATO w Ukrainie? Szef NATO zabrał głos

-W ogóle o tym dzisiaj nie rozmawialiśmy, więc będzie to częścią dyskusji, która właśnie się rozpocznie - powiedział Rutte w wywiadzie dla Fox News, odpowiadając na pytanie o możliwości wysłania amerykańskich żołnierzy na Ukrainę.

Reklama

- Postaramy się doprowadzić je do kolejnego etapu porozumienia w nadchodzących dniach i tygodniach. Oczywiście nie jestem pewien, czy uda nam się ustalić wszystkie szczegóły, ale wszyscy zgadzamy się, że jeśli ta wojna się skończy, nie możemy dopuścić do powtórki porozumienia pokojowego z Mińska z 2014 roku, które zostało w zasadzie zakwestionowane przez Rosjan w kolejnych miesiącach i latach. Dlatego musi być definitywne, że Rosja nigdy, przenigdy nie spróbuje ponownie przejąć mili kwadratowej dobroczynności Ukrainy po zawarciu porozumienia pokojowego - dodał.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Co to oznacza?

Reklama

Rutte zaznaczył, że zmianą w dyskusji o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jest to, że USA teraz zadeklarowały, że chcą w tym wziąć udział, lecz szczegóły tego, co to oznacza, muszą być wkrótce wypracowane.

- Będziemy nad tym pracować w nadchodzących dniach, a następnie odbędziemy kolejne wirtualne spotkanie z tą grupą przywódców i prezydentem. Następnie będziemy pracować nad tym trójstronnym spotkaniem. Podczas rozmowy z prezydentem Putinem udało mu się nakłonić Putina do wcześniejszego spotkania z Zełenskim, aby omówili teraz, gdzie to spotkanie się odbędzie w ramach przygotowań do trójstronnego spotkania. Podsumowując, był to bardzo udany dzień - skwitował Rutte.

Holenderski przywódca stwierdził też, że podczas poniedziałkowych rozmów w szerszym gronie liderów nie poruszano kwestii terytorium, bo wszyscy, włącznie z prezydentem Trumpem zgadzają się, że decyzja w tej sprawie należy do samej Ukrainy i powinna być rozstrzygnięta w jego rozmowach z Putinem i Trumpem.

Ukraina w NATO? Mark Rutte nie pozostawia wątpliwości

Pytany o to, czy członkostwo Ukrainy w NATO zostało wykluczone, Rutte stwierdził jedynie, że nie zgadzają się na to USA i niektóre inne państwa członkowskie.

Sekretarz generalny NATO sugerował też, że nałożenie dalszych sankcji na Rosję i jej partnerów handlowych nie jest wykluczone i że po nałożeniu dodatkowych ceł na Indie za kupowanie rosyjskiej ropy, następne mogą być Chiny.

- Ale oczywiście, skoro teraz mówi się o pełnym porozumieniu pokojowym, wyobrażam sobie, że najpierw chcemy dać mu szansę, zanim przejdziemy do kolejnych ceł. Ale jeśli Rosja nie będzie grać zgodnie z zasadami, jeśli na przykład Rosja nie zgodzi się na porozumienie trójstronne, wyobrażam sobie, że Stany Zjednoczone i Europa zrobią więcej, jeśli chodzi o cła i sankcje - dodał.