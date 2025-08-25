W poniedziałek doszło do spotkania z wysłannikiem USA, Keithem Kelloggiem. Tematem rozmów było przygotowanie do ewentualnego przyszłego spotkania ze stroną rosyjską. Premier Norwegii, Jonas Gahr Stoere, zapowiedział kontynuację wsparcia wojskowego dla Ukrainy. W 2026 roku ma ono wynieść około 8,5 mld dolarów. Chodzi o program wsparcia Nansena, który do 2027 roku opiewa na kwotę 75 mld koron norweskich (ok. 7,4 mld dolarów).

NASAMS i gaz

Zełenski podziękował Norwegii za dostawy systemów obrony powietrznej NASAMS. Powiedział, że "musimy dojść do momentu, gdy wspólna produkcja NASAMS stanie się możliwa w Ukrainie". Prezydent Ukrainy zwrócił także uwagę, że Rosja atakuje infrastrukturę energetyczną, by zakłócić przygotowania do zimy. Dlatego ceni pomoc Norwegii w zakresie zakupu gazu.

"Koalicja chętnych"

Jak podaje agencja Reutersa, Kijów zamierza pozyskiwać od sojuszników co najmniej miliard dolarów miesięcznie na zakup amerykańskiej broni. Norwegia, która jest jednym z liderów wspierania Ukrainy, niedawno przeznaczyła ponad 690 mln dolarów na wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Zełenski napisał na Telegramie, że Norwegia jest jednym z uczestników "koalicji chętnych" i że Ukraina ma nadzieję, że kraj ten weźmie realny udział w działaniach, które zapewnią długoterminowe bezpieczeństwo całemu regionowi.