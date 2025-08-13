Minister Chrenin wprost przyznał, że Białoruś "powinna być gotowa na wszystko". Tłumaczył, że kraj widzi militaryzację i działania wojenne na swoich granicach, dlatego "trzeba dmuchać na zimne".

Ćwiczenia jądrowe

Chociaż Chrenin nie podał szczegółów, ćwiczenia z użyciem broni jądrowej są kolejnym sygnałem skierowanym do Zachodu. Rosja i Białoruś przeprowadziły już podobne manewry w 2024 roku, twierdząc, że to odpowiedź na "prowokacyjne wypowiedzi" państw zachodnich.

Oresznik w centrum uwagi

Wśród ćwiczonych systemów znajdzie się hipersoniczna rakieta balistyczna Oresznik. Ten pocisk średniego zasięgu (5,5 tys. km) został już użyty do ataku na ukraińskie miasto Dniepr.

Manewry Zapad-2025

Ćwiczenia pod nazwą Zapad-2025 odbędą się w Białorusi w dniach od 12 do 16 września. Weźmie w nich udział około 13 tysięcy żołnierzy.