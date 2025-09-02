To zbrodniarz wojenny. To być może największy zbrodniarz wojenny naszych czasów (...) – powiedział szef CDU w wywiadzie dla stacji Sat.1.

Merz: Nie ma miejsca na ustępstwa

Jak dodał: Musimy sobie po prostu jasno powiedzieć, jak obchodzić się ze zbrodniarzami wojennymi. Tu nie ma miejsca na ustępstwa – zastrzegł.

Merz już wcześniej jako kanclerz zarzucał Rosji popełnianie "najcięższych zbrodni wojennych" oraz "terroryzowanie ludności cywilnej".

Bezprecedensowa krytyka Putina ze strony Merza

Jednak komentarz z wtorkowej rozmowy z Sat.1 uznawany jest w Niemczech za retorycznie najdalej posuniętą krytykę Putina ze strony szefa rządu.

Merz: Putin nie jest gotowy na kompromisy

Merz wielokrotnie powtarzał, że pomoc RFN dla broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainy jest niezachwiana, a kapitulacja tego kraju – wykluczona. Jednocześnie publicznie nie zadeklarował, że Niemcy są gotowe wysłać nad Dniepr swoje oddziały w ramach gwarancji bezpieczeństwa. W ocenie kanclerza wojna prawdopodobnie będzie trwała jeszcze długo, bo Putin nie jest gotowy na żadne kompromisy.