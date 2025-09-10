Polska zestrzeliła rosyjskie drony, które naruszyły jej przestrzeń powietrzną

W nocy z 9 na 10 września wojsko polskie ogłosiło, że doszło do wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wydarzenie to miało miejsce podczas ataku Rosji na Ukrainę. W komunikacie podano, że był to "akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”.

Wojsko polskie zaobserwowało kilkanaście obiektów, z których te, które stwarzały zagrożenie, zostały zneutralizowane. Potwierdzono, że część z nich została zestrzelona.

NATO reaguje na wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski. Padły mocne słowa
NATO reaguje na wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski. Padły mocne słowa

Czym jest artykuł 4. NATO?

Artykuł 4. Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że członkowie NATO będą wspólnie konsultować się, ilekroć, w opinii któregokolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. W skrócie, jest to oficjalny sposób, aby zwrócić uwagę całego sojuszu na poważną sytuację.

Zgodnie z artykułem 4., dyskusje w Radzie Północnoatlantyckiej, głównym organie decyzyjnym NATO, mogą potencjalnie prowadzić do podjęcia wspólnej decyzji lub działania.

Czym różni się art. 4 od art. 5?

Jak podkreślają eksperci na łamach portalu prawo.pl, art. 4 nie ma wymiaru militarnego. Jego celem nie jest bezpośrednia obrona, ale uruchomienie formalnych konsultacji. To ważne, bo choć NATO stale prowadzi dyskusje, aktywacja art. 4 jest publicznym, politycznym sygnałem, że sojusz z bliska przygląda się konkretnemu kryzysowi.

Art. 4 różni się od art. 5, który mówi o zbiorowej obronie. Artykuł 5 jest uruchamiany w przypadku zbrojnej napaści na kraj członkowski. Art. 4 natomiast dotyczy sytuacji potencjalnie groźnych, które niekoniecznie są jeszcze atakiem militarnym.

Kiedy i przez kogo był wykorzystywany art. 4 NATO?

Mimo że aktywacja art. 4 wymaga zgody wszystkich państw członkowskich, co bywa trudne z powodu różnych interesów politycznych, był on już kilkukrotnie stosowany:

  • Turcja wykorzystała go w 2012 roku po tym, jak Syria ostrzelała jej terytorium i zestrzeliła turecki samolot.
  • Polska, wspierana przez Litwę i Łotwę, aktywowała art. 4 w 2014 roku, w obliczu rosyjskiej inwazji na Krym i wschodnią Ukrainę.

Polski rząd chce uruchomić artykułu 4. NATO po rosyjskim ataku dronów

Premier Donald Tusk powiedział, że Polska zwróciła się z prośbą o uruchomienie Artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego i prowadzi konsultacje z sojusznikami w celu wzmocnienia polskiej obrony powietrznej.

Fakt, że te drony, które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa, zostały zestrzelone, zmienia sytuację polityczną. Dlatego też konsultacje sojusznicze przybrały formę formalnego wniosku o uruchomienie Artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego" - powiedział Tusk.

Premier podkreślił również, że Polska potrzebuje od sojuszników czegoś więcej niż tylko wyrazów solidarności. Dodał, że nie ma powodu, by twierdzić, że Polska jest w stanie wojny, ale że jest to sytuacja najbliższa konfliktowi zbrojnemu od czasów II wojny światowej.