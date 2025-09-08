Wilno to kolejne państwo, do którego Nawrocki udał się z wizytą, odkąd 6 sierpnia został zaprzysiężony na prezydenta RP. Wcześniej odwiedził USA, a także Watykan i Włochy.

Rano spotkał się z prezydentem Nausedą. Jak przekazał na briefingu prasowym szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, podczas spotkania obu przywódców zaplanowane są rozmowy w cztery oczy oraz rozmowy plenarne delegacji, a także spotkanie prezydentów z mediami.

Przydacz podkreślił, że Litwa to kluczowy partner Polski w regionie, z którym Polska ma wspólne interesy gospodarcze, a przede wszystkim wspólne wyzwania związane z agresywną polityką Rosji. - Wschodnia flanka NATO musi ze sobą współpracować, komunikować się i tworzyć instrumenty nacisku na dalej położonych partnerów - powiedział.

Nawrocki w Wilnie. Rozmowy z Nausedą, w tle Rosja i bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO

Zwrócił uwagę na niedawną wizytę Nawrockiego w Waszyngtonie i jego spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. - To, co udało się wówczas uzyskać, to zapewnienie o obecności wojskowej USA w Polsce jako stabilizatora regionu Europy środkowej, ale przed nami jeszcze długa praca nad naszymi kluczowymi sojusznikami, aby chcieli pamiętać również o innych państwach regionu - powiedział Przydacz.

Przypomniał, że Nawrocki spotkał się już z Nausedą i innymi przywódcami państw regionu w Belwederze pod koniec sierpnia.

W poniedziałek po południu prezydenci odwiedzą wileńską Ostrą Bramę, a następnie Nawrocki odwiedzi dwie historyczne nekropolie w stolicy Litwy. Pierwsza to cmentarz na Antokolu, gdzie złoży kwiaty przy Memoriale Poległych za Niepodległość Litwy, upamiętniającym m.in. ofiary starć z radzieckimi żołnierzami w styczniu 1991 roku, a także przy kwaterze polskich żołnierzy zlokalizowanej na tym cmentarzu.

Nawrocki odwiedzi też cmentarz na Rossie, gdzie znajdują się groby wielu postaci ważnych dla polskiej historii. Złoży wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego Maria Piłsudska oraz jego serce, a także w Kaplicy Powstańców Styczniowych, gdzie pochowani są m.in. Konstanty Kalinowski i Zygmunt Sierakowski.

Prezydent spotka się też z przewodniczącym litewskiego Sejmu Sauliusem Skvernelisem, a także przedstawicielami polskiej mniejszości na Litwie na uroczystości w ambasadzie RP.

Jak poinformował Przydacz, w planach jest także spotkanie z desygnowaną na premier Litwy Ingą Ruginiene, która otrzymała zadanie sformowania gabinetu po tym, jak dotychczasowy szef rządu Gintautas Paluckas w wyniku podejrzeń o korupcję podał się w lipcu do dymisji.

Wieczorem Nawrocki uda się do Helsinek, gdzie we wtorek zaplanowane jest m.in. jego spotkanie z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.