W komunikacie przekazanym przez Sojusz podkreślono wagę sytuacji. "To pierwszy przypadek, kiedy samoloty NATO podjęły działania przeciwko potencjalnym zagrożeniom w przestrzeni powietrznej państw członkowskich Sojuszu" — czytamy w oświadczeniu.

NATO zaznaczyło, że w operacji uczestniczyły nie tylko siły polskie i holenderskie, ale także niemieckie i włoskie.

"Holandia i Polska nie były jedynymi krajami, które zareagowały. Niemieckie systemy Patriot rozmieszczone w Polsce zostały postawione w stan gotowości, a włoski samolot wczesnego ostrzegania oraz tankowiec z wielonarodowej floty NATO MRTT zostały uruchomione" — poinformowano.

Według Sojuszu reakcja była szybka i zdecydowana, co miało pokazać determinację w obronie terytorium sojuszniczego.

Konsultacje w NATO i możliwe uruchomienie art. 4

Rada Północnoatlantycka jeszcze w środę ma rozmawiać o dalszych krokach. Jak podaje Reuters, wstępne ustalenia wskazują, że naruszenie polskiego nieba mogło być działaniem celowym ze strony Rosji.

Reklama

Premier Donald Tusk, przemawiając w Sejmie, poinformował o formalnym ruchu Polski wobec Sojuszu. Konsultacje sojusznicze przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie Artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego — powiedział.

Szef rządu zaznaczył także, że samo zgłoszenie konsultacji to dopiero początek.

Art. 4 to dopiero wstęp do pogłębionej współpracy i słowa tu nie wystarczą. Będziemy oczekiwali w trakcie konsultacji zdecydowanie większego wsparcia. To nie jest nasza wojna, to nie jest wyłącznie wojna Ukraińców, to jest wojna, konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała całemu wolnemu światu — podkreślił Tusk.

Reklama

Co wydarzyło się w nocy?

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP przekazało, że rosyjskie drony pojawiły się w polskiej przestrzeni powietrznej w czasie zmasowanego ataku na Ukrainę.

"Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona" — poinformowało wojsko.

Źródło: NATO, MEDIA