Orki zatopiły jacht u wybrzeży Portugalii

Sprecyzował, że choć jacht zaatakowany w pobliżu kurortu Cascais zatonął, to czterech członków jego załogi zostało uratowanych przez znajdującą się w pobliżu inną jednostkę pływającą.

Członkowie załogi w rozmowie z lokalnymi mediami przekazali, że orki przez blisko godzinę towarzyszyły jednostce wielokrotnie uderzając w jej kadłub, a także w płetwę sterową, którą ostatecznie zniszczyły.

Ta sama grupa zwierząt skierowała się następnie w pobliże kurortu Fonte da Talha, gdzie w podobny sposób zaatakowała inny portugalski jacht, łamiąc jego płetwę sterową. Żaden z pięciu członków załogi, jak przekazała AMN, nie został poszkodowany.

Coraz więcej ataków orek na jachty

W ostatnich miesiącach u brzegów Portugalii doszło do kilkudziesięciu przypadków ataku orek na jednostki pływające.

Przyczyny coraz powszechniejszej agresji orek wobec jachtów w dalszym ciągu nie są jasne, a teorie tłumaczące to zjawisko dzielą naukowców.