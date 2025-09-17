Rosjanie wycofują się z Białorusi po ćwiczeniach Zapad-2025

- Chciałbym zaznaczyć, że na szczęście w kierunku naszej granicy podczas tej aktywnej fazy, która trwała od 12 do 16 września, nie zaobserwowaliśmy żadnej aktywności. Podobnie jak żadnych nietypowych sytuacji bezpośrednio na linii naszej granicy. Miejsca, w których odbywały się ćwiczenia na terytorium Białorusi, znajdowały się znacznie w głębi terytorium tego kraju – powiedział Demczenko na konferencji prasowej w Kijowie.

- Obecnie obserwujemy wycofywanie rosyjskich sił z terytorium Białorusi. Po zakończeniu aktywnej fazy przygotowują się one do powrotu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Mamy nadzieję, że podążą właśnie w tym kierunku i nie dojdzie do żadnych innych wydarzeń, które mogłyby stanowić zagrożenie dla naszego kraju – zaznaczył.

Niewielka liczba rosyjskich żołnierzy zaangażowana w ćwiczenia Zapad-2025

Według rzecznika Państwowej Służby Granicznej Ukraina była przygotowana na różnego rodzaju sytuacje, w tym na ewentualne prowokacje w kierunku ukraińskiej granicy lub wpływ informacyjny. - Jednak jeśli chodzi o obszar graniczący z Białorusią, nie zaobserwowano żadnych szczególnych zdarzeń, które mogłyby stanowić zagrożenie dla naszego kraju - stwierdził.

Zwrócił uwagę, że liczba rosyjskich sił zaangażowanych w ćwiczenia Zapad-2025 na terytorium Białorusi była niewielka. - Dla porównania, w 2023 roku Rosja utrzymywała na terytorium Białorusi ok. 12 tys. swoich żołnierzy (...), podczas aktywnej fazy ćwiczeń w tym roku ich liczba była znacznie mniejsza - dodał.

Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad-2025 odbyły się w dniach 12-16 września. Zgodnie z oficjalnym scenariuszem w ich trakcie przećwiczono obronę Państwa Związkowego Białorusi i Rosji przed agresją zewnętrzną, a następnie operację kontrofensywną z udziałem armii obu krajów.

We wtorek analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Anna Dyner oceniła w rozmowie z PAP, że celem ćwiczeń Zapad-2025 była próba zastraszenia społeczeństw państw NATO, realizowana m.in. poprzez działania informacyjne towarzyszące manewrom, ale też atak dronami na Polskę.