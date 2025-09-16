Premier Donald Tusk powiedział, że na posiedzeniu rządu w środę zostanie podjęta uchwała zobowiązująca do zakupu okrętów podwodnych w programie Orka do końca roku. Wszystkie oferty zostały przebadane. Teraz rząd podejmie decyzję, kto będzie naszym ostatecznym partnerem - przekazał.

Chodzi o program przewidujący zakup dla Marynarki Wojennej nowych okrętów podwodnych. Rząd podejmie decyzję, kto będzie naszym ostatecznym partnerem w tym programie.

NATO przygotowane na zagrożenia

Zapowiedź podjęcia uchwały padła podczas wtorkowej wizyty w Ustce na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych. Te manewry są reakcją i stanowczą odpowiedzią na manewry Zapad, które toczą się za wschodnią granicą - powiedział Donald Tusk na poligonie w Ustce, gdzie trwają ćwiczenia "Żelazny Obrońca-25".

Reklama

Jest rzeczą bardzo ważną w tych trudnych, krytycznych czasach, aby świat widział, jak NATO i jak Polska są przygotowane do różnych scenariuszy i do różnych zagrożeń- mówił premier na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Tutaj, w Ustce dojdzie do bezprecedensowych ćwiczeń, będzie pierwsze strzelanie, takie bojowe, Patriotów, w użyciu będą także HIMARS-y - dodał Tusk w trakcie oświadczenia dla mediów.

Reklama

Tusk: Jesteśmy przygotowani do działań

Premier Tusk dodał, że Polacy u boku sojuszników biorą także obecnie udział w manewrach na Litwie i Łotwie, a także szwedzkiej Gotlandii. Wszyscy działamy na rzecz zdolności obronnych; te ćwiczenia mają charakter obronny i są odpowiedzą na agresywne manewry po drugiej stronie granicy - podkreślił.

Dla nas bardzo ważne jest, żeby i potencjalni przeciwnicy, i wszyscy sojusznicy widzieli, że jesteśmy przygotowani do działań, i to na tym najwyższym stopniu komplikacji technicznej - powiedział szef rządu.