"Korzystajmy z tego, że jesteśmy w NATO"

Korzystajmy z tego, że jesteśmy w NATO. Niech każde państwo, wyśle do nas chociaż jeden system antydronowy - powiedział komandor, dodając, by w "Polsce powstał poligon doświadczalny takich systemów, bo w rzeczywistości w ogóle nie mamy takiej ochrony".

"Nie możemy zwalczać dronów wartych 5 tys. dolarów za pomocą rakiet kosztujących 1 mld dolarów"

Polska obrona powietrzna musiała działać w nocy z 9 na 10 września. Podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę, co najmniej 19 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały skutecznie zestrzelone. Według Maksymiliana Dury to była dobra decyzja.

Pokazaliśmy coś, czego Rosjanie się nie spodziewali: niezwykłą solidarność w ramach NATO. Rosjanie nie mają takiego sprzętu, jaki użyliśmy do tej akcji. Myślę, że to był dobry sygnał dla Moskwy, ale to nas nie zabezpieczy przed dronami - stwierdził eskpert w rozmowie z TOK FM, Dodał jednak, że do zniszczenia rosyjskich bezzałogowców użyliśmy bardzo drogiego arsenału i że w przyszłości "nie możemy zwalczać dronów wartych 5 tys. dolarów za pomocą rakiet kosztujących 1 mld dolarów".

"Zapad 2025 to wydmuszka, problemem są drony"

Ekspert skomentował trwające na Białorusi ćwiczenia "Zapad-2025". Jego zdaniem, patrząc na skalę i scenariusze manewrów, "Zapad to wydmuszka". To są po prostu żałosne manewry. To zupełnie odstaje od tego, z czym Rosjanie mają problem np. w Ukrainie - ocenił i dodał, że nie jest to przedsięwzięcie, którym powinniśmy się przejmować.

Komandor tłumaczy, że problemem w tej chwili dla Polski są drony - ocenił. Podkreślił, że zamknięcie granicy z Białorusią było słuszną decyzją obecnego rządu. "Myśmy im tym dopiekli" - ocenił.