Myślę, że mamy może porozumienie w sprawie Gazy, jesteśmy bardzo blisko porozumienia - powiedział Trump dziennikarzom przed wylotem na turniej golfowy Ryder Cup w stanie Nowy Jork. - Myślę, że to jest porozumienie, które przywróci zakładników, to będzie porozumienie, które zakończy wojnę, to będzie porozumienie... Będzie pokój. Myślę, że mamy porozumienie - dodał.

Trump nie podał szczegółów dotyczących potencjalnej umowy, lecz wyraził pogląd, że to będzie ósma wojna, którą zakończy.

To koniec wojny w Gazie? Trump zapowiada przełomowe porozumienie

Jak dotąd żadna ze stron nie potwierdziła słów prezydenta USA, które padły tuż po tym, gdy swoje przemówienie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ zakończył premier Izraela Benjamin Netanjahu. Szef izraelskiego rządu mówił, że Izrael musi „zakończyć robotę” i wyeliminować Hamas. Zapowiadał też, że nie ugnie się pod presją.

We wtorek Trump i jego zespół mieli przedstawić 21-punktowy plan zakończenia wojny podczas spotkania z przywódcami państw arabskich. Wysłannik prezydenta ds. Bliskiego Wschodu, Steve Witkoff, powiedział później, że liczy, że wkrótce doprowadzi to do przełomu.

Temat ten miał być jedną z kwestii omawianych podczas czwartkowego spotkania Trumpa z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. W piątek turecki przywódca również oznajmił, że osiągnął z prezydentem USA „wspólne zrozumienie”, jak zakończyć wojnę. Trump oświadczył po spotkaniu, że nie pozwoli Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu Jordanu.

Według CNN amerykański plan zakłada uwolnienie zakładników i trwałe zawieszenie broni, a także nakreśla ramy dotyczące sposobu zarządzania Strefą Gazy bez Hamasu i stopniowego wycofywania stamtąd wojsk izraelskich.