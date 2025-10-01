Sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej jest "krytyczna"

Według informacji, które przedstawił Wołodymyr Zełenski, sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej jest "krytyczna". Z powodu rosyjskich ostrzałów rakietowych tamtejsza elektrownia została odłączona od zasilania sieci energetycznej. Prąd dostarczany jest wyłącznie z generatorów Diesla, co jest sytuacją nadzwyczajną i niezwykle niebezpieczną.

Zełenski przekazał, że zarówno infrastruktura elektrowni, jak i same generatory nie są dostosowane do tego rodzaju pracy. Występuje bowiem ryzyko wystąpienia awarii i całkowitego odcięcia elektrowni od zasilania. Prezydent Ukrainy ujawnił, że jeden z takich generatorów już jest zepsuty.

W środowe popołudnie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że paliwa do generatorów starczy tylko na 10 dni. Jeśli awaria nie zostanie naprawiona, może dojść do katastrofy nuklearnej.

Rosja okupuje rosyjską elektrownię atomową Zaporożu

Sytuacja w zaporoskiej elektrowni jest więc krytyczna. Co jednak bardzo ważne, od marca 2022 roku jest ona okupowana przez wojska rosyjskie. Z tego też powodu na jej terenie rozlokowani są właśnie żołnierze tej armii.

Przez cały ten czas jest ona także aktywna, jednak nie pracuje tam ukraińska załoga. Opiekę nad obiektem i reaktorami sprawują pracownicy rosyjskiego koncernu Rosatom. MEAE cały czas prowadzi negocjacje z obiema stronami, aby doprowadzić do przywrócenia zasilania. Jeśli jednak tak się nie stanie, może dojść do poważnej i przede wszystkim, brzemiennej w skutkach katastrofy.