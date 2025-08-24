"Bojowy bezzałogowy statek powietrzny należący do Sił Zbrojnych Ukrainy został zestrzelony przez systemy obrony powietrznej w pobliżu Kurskiej Elektrowni Atomowej (...) W momencie uderzenia dron eksplodował, uszkadzając transformator pomocniczy" - poinformowało biuro prasowe w komunikacie za pośrednictwem komunikatora Telegram.

Co z poziomem promieniowania?

Biuro prasowe dodało, że nikt nie został ranny, ale w wyniku tego zdarzenia wydajność trzeciego bloku elektrowni spadła do 50 proc. Zniszczony dron wywołał również pożar, który został już ugaszony. Poziom promieniowania na terenie elektrowni i w okolicy nie przekroczył norm - zapewniło biuro prasowe elektrowni. Ukraina nie odniosła się do tych informacji.

Jak poinformowała w niedzielę rano Państwowa Agencja Atomistyki, nie odnotowano żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. „Obecnie na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska" - czytamy we wpisie opublikowanym na platformie X. Agencja dodała, że na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego.

Jedna z największych w Rosji elektrowni atomowych

Kurska Elektrownia Atomowa jest jedną z największych w Rosji. Znajduje się w liczącym około 40 tys. mieszkańców mieście Kurczatow w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji.