W akcie oskarżenia pojawia się także nazwisko Sławomira Cenckiewicza, obecnego szefa BBN. Jak informuje Polsat News, zarzucany czyn miał polegać na zniesieniu klauzul ściśle tajne oraz tajne z fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego, czyli plan użycia sił zbrojnych "Warta". W konsekwencji te fragmenty planu "Warta" zostały opublikowane w mediach na oficjalnym profilu PiS na platformie X.

Według prokuratury spowodowało to ujawnienie informacji, które stanowią tajemnicę państwową. Pociągnęło to za sobą także bardzo negatywne skutki. Prokuratura wskazuje, że jest to działanie na szkodę interesu publicznego oraz wyrządzenie "wyjątkowo poważnej szkody Rzeczpospolitej Polski".