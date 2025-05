Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu", kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski ma obecnie największe szanse na objęcie urzędu prezydenta. Planuje na niego zagłosować 45,7 proc. Polaków. Natomiast Karol Nawrocki, popierany przez PiS, w sondażu zdobył 43,61 proc. głosów. Różnica między nimi to jednak jedynie 2,09 proc.

1 czerwca, w dniu wyborów prezydenckich, kluczowa będzie decyzja niezdecydowanych wyborców. OKO.press przeanalizował możliwe scenariusze i przepływy między elektoratami. W sondażu zapytał badanych: "Jakie jest prawdopodobieństwo, że odda Pan/Pani głos na Rafała Trzaskowskiego lub Karola Nawrockiego?"

19 proc. badanych w tej grupie odpowiedziało, że raczej zagłosuje na Karola Nawrockiego,

25 proc., że raczej zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego,

11 proc. zadeklarowało, że na pewno nie zagłosuje na Nawrockiego,

a 9 proc., że na pewno nie zagłosuje na Trzaskowskiego.

Przy takim rozkładzie głosów, wyniki sondażu przedstawiałyby się następująco:

Rafał Trzaskowski: 50 proc.

Karol Nawrocki: 48 proc.

Niezdecydowani: 2 proc.

Jak zagłosują wyborcy Mentzena i Bauna?

Jak wygląda przepływ elektoratów w tej analizie? Wśród wyborców Sławomira Mentzena 8 proc. chce głosować na Trzaskowskiego, 78 proc. na Nawrockiego, a 14 proc. jest niezdecydowanych. Ciekawe jest to, że jedynie 45 proc. wyborców Grzegorza Brauna planuje głosować w drugiej turze. Wśród nich 23 proc. to zwolennicy Trzaskowskiego, 61 proc. sympatycy Nawrockiego, a 16 proc. to osoby niezdecydowane.

Wśród wyborców Szymona Hołowni głosowanie zapowiada 70 proc. W tej grupie wyniki będą następujące: 82 proc. Trzaskowski, 10 proc. Nawrocki, 8 proc. niezdecydowanych.

Prawdopodobnie 80 proc. wyborców Adriana Zandberga pójdzie do wyborów. 76 proc. chce poprzeć poprzeć Trzaskowskiego, 15 proc. Nawrockiego, a 9 proc. jeszcze nie wie.

Aż 99 proc. wyborców Magdaleny Biejat deklaruje udział w drugiej turze. Wśród nich 85 proc. zamierza poprzeć Trzaskowskiego, 10 proc. Nawrockiego, a 5 proc. jest niezdecydowanych.

Kto ma największą szansę na wygranie wyborów prezydenckich?

Z analizy OKO.press wynika, że Rafał Trzaskowski może liczyć na determinację swoich wyborców. Aż 94 proc. z nich deklaruje, że zdecydowanie pójdzie głosować, a 6 proc., że raczej weźmie udział w wyborach. W przypadku Karola Nawrockiego wygląda to tak: 89 proc. jego zwolenników deklaruje zdecydowany udział w wyborach, a 11 proc. to "raczej głosujący".

Podsumowując: Rafał Trzaskowski w dniu wyborów powinien wygrać z minimalną przewagą nad Karolem Nawrockim. Na korzyść kandydata KO przemawia większa mobilizacja jego zwolenników oraz "duże rozprężenie po pierwszej turze wśród wyborców Grzegorza Brauna i nieco mniejsze wśród zwolenników Sławomira Mentzena". Trzeba jednak pamiętać, że im wyższa w rzeczywistości będzie mobilizacja w tych dwóch prawicowych grupach, tym bardziej proporcje będą się przechylać na korzyść kandydata PiS.