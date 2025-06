Rafał Trzaskowski zwrócił się także do wyborców. "Dziękuję, że uwierzyliście we mnie i oddaliście na mnie głos w niedzielę. I przepraszam, że nie udało mi się przekonać do mojej wizji Polski większości obywateli. Przepraszam, że nie zwyciężyliśmy wspólnie" - napisał.

Przypomniał, jaka była jego wizja Polski w kampanii wyborczej. "Walczyłem o to, żebyśmy wspólnie budowali Polskę silną, bezpieczną, uczciwą, empatyczną. Polskę nowoczesną, w której wszyscy będą mogli spełniać swoje cele i aspiracje. Dziękuję wszystkim, którzy na taką Polskę zagłosowali" - czytamy w jego wpisie na X.

Były kandydat na prezydenta KO podziękował za każdy głos. "Dziękuję za Waszą obecność na wiecach. Za wszystkie życzliwe słowa. Za wszystkie wspólnie zdjęcia, uściśnięte dłonie, za okrzyki wsparcia. Za każdy wywieszony baner, za każdy transparent" -napisał Trzaskowski. Na końcu wpisu zamieścił gratulacje dla Karola Nawrockiego.

Internauci o wpisie Trzaskowskiego

Pod wpisem Trzaskowskiego pojawiła się lawina komentarzy. "Wstyd na cały świat. Wygrał prezydent patologii. Teraz trzeba zmienić obywatelstwo na brytyjskie bo wstyd w świecie być Polakiem. To były ostatnie wybory, w których brałam udział. Pozdrawiam z Edynburga" - napisała jedna z internautek.

"Dobrze, że Pan pogratulował rywalowi - na duży plus, ale czemu Pan tak długo z tym czekał, a po drugie - naprawdę ciekawi mnie dlaczego przy tak nieznacznej różnicy w exit poll ogłosił Pan od razu zwycięstwo" - skomentował internauta na X.